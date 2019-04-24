В Киеве на Пасху общественный транспорт будет работать дольше

24 апреля, 2019, 18:20

В Пасху общественный транспорт столицы откроется на час раньше и будет работать на один час дольше

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

В Киеве во время празднования Пасхи работа общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет продлена, говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 апреля работа маршрутов общественного транспорта (как обычного режима движения, так и режима маршрутного такси), которые проходят возле станций Киевского метрополитена будет продлена на 1 час. Это обеспечит перевозку пассажиров после прохождения последних поездов метро.

28 апреля общественный транспорт столицы начнет работать на 1 час раньше, чтобы обеспечить перевозку киевлян в соответствии с графиком прохождения первых поездов метро.

В частности, возле станций метрополитена проходят такие маршруты:

троллейбусные - №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42- Д 50;

трамвайные - №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусные обычного режима движения - №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении станции метро "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;

автобусные маршруты в режиме маршрутного такси - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550

В ночь с 27 на 28 апреля предусмотрено продлить график работы:

фуникулера - на один час дольше и на один час раньше - 28 апреля с 05:00;

станций скоростного трамвая на жилом массиве Троещина 27 апреля до 2:30 и начало работы станций 28 апреля с 4:00;

станций скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка 27 апреля по 2:25 минут и начало работы станций 28 апреля с 4:15.

Кроме того, установлены временные остановки на улице Ивана Франко для троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118 (они переносятся в направлении площади Победы на 50 м вперед).