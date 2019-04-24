В Киеве на Пасху общественный транспорт будет работать дольше
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
В Киеве во время празднования Пасхи работа общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет продлена, говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 апреля работа маршрутов общественного транспорта (как обычного режима движения, так и режима маршрутного такси), которые проходят возле станций Киевского метрополитена будет продлена на 1 час. Это обеспечит перевозку пассажиров после прохождения последних поездов метро.
28 апреля общественный транспорт столицы начнет работать на 1 час раньше, чтобы обеспечить перевозку киевлян в соответствии с графиком прохождения первых поездов метро.
В частности, возле станций метрополитена проходят такие маршруты:
- троллейбусные - №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42- Д 50;
- трамвайные - №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
- автобусные обычного режима движения - №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении станции метро "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
- автобусные маршруты в режиме маршрутного такси - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550
В ночь с 27 на 28 апреля предусмотрено продлить график работы:
- фуникулера - на один час дольше и на один час раньше - 28 апреля с 05:00;
- станций скоростного трамвая на жилом массиве Троещина 27 апреля до 2:30 и начало работы станций 28 апреля с 4:00;
- станций скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка 27 апреля по 2:25 минут и начало работы станций 28 апреля с 4:15.
Кроме того, установлены временные остановки на улице Ивана Франко для троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118 (они переносятся в направлении площади Победы на 50 м вперед).
- Напомним, Укрзализныця на пасхальные и майские праздники уже назначила 24 дополнительных поезда и дополнительные рейсы пяти графиковых поездов.
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