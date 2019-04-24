В Крыму из-за санкций могут прекратить работать винзаводы

24 апреля, 2019, 10:17

Из-за международных санкций в оккупированном Крыму уже вскоре могут остановиться винодельческие предприятия

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу ассоциации виноделов "Севастополь" Алексея Липка.

Сообщается, что крымские винзаводы могут остановить производство из-за нехватки стеклянной тары, поскольку производитель, входит в международный концерн, прекращает поставки на полуостров.

Таким образом, остановка производства вина грозит, в частности, Севастопольском винному заводу, "Золотой Балке", "Бельбек", Alma Valley, "Массандре", "Новому Свету" и "Инкермана".

Кроме того, сообщается, что после аннексии Крыма стеклотару на полуостров поставляли предприятия "Русджам" и АО "Кавминстекло".

Недавно на последнем в результате соглашения контроль перешел к американским акционерам, после чего сменили гендиректора компании, а новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил, что останавливает любое сотрудничество с потребителями в Крыму из-за санкций.

В то же время Липко утверждает, что заполнить этот объем за счет "Русджама" не удается в результате того, что он не может обеспечить производство стеклотары в нужном ассортименте и вообще не принимает новые заказы.

Он также отметил, что крымские предприятия стали получать уведомления о приостановлении поставок тары.