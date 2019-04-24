В Британии призвали депутатов не ходить на российские телеканалы

24 апреля, 2019, 20:38

Депутат Стюарт Макдоналд призвал коллег не ходить на эфиры российских пропагандистских телеканалов

Об этом он сказал во время выступления на дебатах по аннексии Крыма в парламенте Великобритании, сообщает Посольство Украины в Великобритании.

По словам Макдоналда, именно таким образом британские депутаты могут поддержать Украину.

"Частью нашей поддержки должен быть отказ появляться на российских телеканалах, таких как Sputnik или RT. Есть депутаты, которые выступали на нынешних дебатах... которые занимаются именно этим. Они являются частью проблемы", - сказал он.