В Англии забили самый быстрый гол в истории премьер-лиги
24 апреля, 2019, 13:00
Форвард английского "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде в ворота "Уотфорда" самый быстрый гол в истории премьер-лиги
Об этом сообщает Eurosport .
Гол Лонга стал самым быстрым в истории английской премьер-лиги. Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был футболист "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2000 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.
"Матч" Саутгемптон "-" Уотфорд "закончился вничью 1: 1.
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