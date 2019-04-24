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В Англии забили самый быстрый гол в истории премьер-лиги


фото: REUTERS
Форвард английского "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде в ворота "Уотфорда" самый быстрый гол в истории премьер-лиги

Об этом сообщает Eurosport .

Гол Лонга стал самым быстрым в истории английской премьер-лиги. Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был футболист "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2000 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.

"Матч" Саутгемптон "-" Уотфорд "закончился вничью 1: 1.

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