В Англии забили самый быстрый гол в истории премьер-лиги

24 апреля, 2019, 13:00

Форвард английского "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде в ворота "Уотфорда" самый быстрый гол в истории премьер-лиги

Об этом сообщает Eurosport .

Гол Лонга стал самым быстрым в истории английской премьер-лиги. Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был футболист "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2000 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.

"Матч" Саутгемптон "-" Уотфорд "закончился вничью 1: 1.