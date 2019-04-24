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В Англии футболистов заставили перейти на безалкогольное шампанское


фото: The Sun Daily
Обладатели Кубка Англии с нынешнего сезона будут отмечать победу в турнире безалкогольным шампанским

Об этом сообщает Daily Mail .

Футбольная ассоциация Англии приняла решение награждать победителей Кубка страны ящиком безалкогольного шампанского. Это продиктовано желанием проявить уважение к религиозным убеждениям футболистов. Например, мусульманам и представителям других религий запрещено употреблять алкоголь. Также пить запрещается футболистам, которые еще не достигли возраста 18 лет.

Издание отмечает, что с нынешнего года Футбольная ассоциация Англии будет дарить в раздевалке победителям турнира ящик безалкогольного шампанского.

В финале нынешнего розыгрыша Кубка Англии "Манчестер Сити" встретится с "Уотфордом". Решающий матч состоится 18 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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