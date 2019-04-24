В Африке начнут массовое распространение первой в мире вакцины против малярии
Как пишет New Atlas, можно ожидать, что на протяжении следующих трех лет будет привито около миллиона человек - в основном, детей до трех лет.
Ежегодно в Африке от малярии умирает более 250 тыс. детей. Инфекция является одной из наиболее серьезных проблемой глобального здравоохранения, и в течение многих лет ученые работали над созданием эффективной вакцины.
RTS, S/AS01 пока эффективная противомалярийные вакцина была создана еще в конце 1980-х годов. При этом ее клинические испытания были завершены лишь несколько лет назад.
Прививки RTS, S/AS01 предотвращает до 40% случая заражения малярией - не самый высокий показатель для вакцин, но это хороший шанс снизить смертность от этого заболевания.
RTS, S учит иммунную систему атаковать паразитирующие микроорганизмы, передающиеся человеку при укусах комаров и вызывают смертельно опасное заболевание.
Антималярийные прививки нужно делать 4 раза - первые +3 дозы в течение трех месяцев, а четвертую - через полгода. Без четвертой, решающей, дозы эффективность действия вакцины значительно снижается.
Предполагается, что пилотная программа продлится до 2024 года, после чего результаты будут оценены и будет рассмотрен вопрос о широком внедрении RTS, S/AS01 в других странах. GSK, компания, занимающаяся разработкой вакцины, пожертвовала для африканской проекта до 10 млн доз, говорится в ее блоге.
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