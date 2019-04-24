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Украинская диаспора возмутилась заявлением в Зеленского о "жертвах черных технологий"


фото: REUTERS
В украинской диаспоре выразили жесткое возмущение заявлением представителя команды Владимира Зеленского, что украинцы за рубежом стали "жертвой черных технологий" и поэтому не поддержали его на выборах
Об этом говорится в заявлении руководителя Всемирного движения патриотов Украины Ирины фон Бург на странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы в диаспорах по всему миру. Просим вас отреагировать на заявление новоизбранного президента Украины и его команды. Да, это уже конец! Это циничная манипуляция! Они называют диаспору жертвой. Они не уважают наш выбор. Вы будете молчать?" - говорится сообщении.

Заявление представителя команды Зеленского, Дмитрия Разумкова, активно обсуждают в социальных сетях. Бург написала, что украинцы в диаспорах проголосовали за европейское направление развития Украины.

Украинская активистка в Париже Оксана Черная объяснила, что украинцы за рубежом отдавали свои голоса за Петра Порошенко потому, что поддержали независимую Украину, сильную армию, реформы.

"Отдавали голоса за лидера, которому доверяют и которым гордятся ... Я, активист, волонтер, организатор многих культурных проектов, заявляю, что мой голос за Петра Порошенко был сознательным и единственно верным", - заявила Черная.

Она написала, что украинская община за рубежом за предыдущие пять лет стала мощной силой в борьбе за свободную Украину, за ее имидж.

 

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