Украинка победила россиянку на теннисном турнире в Стамбуле
24 апреля, 2019, 14:00
Украинская теннисистка Екатерина Козлова одолела россиянку Анастасию Потапову и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле
Об этом сообщает сайт "ВТУ" .
В среду украинка Екатерина Козлова встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой (74). При счете 6: 3, 1: 0 в пользу Екатерины соперница отказалась от продолжения борьбы.
Встреча продолжалась 53 минуты. По ходу матча Потапова проиграла все геймы на своей подаче Козлова оформила 5 брейков, а ее соперница - 3.
Ранее свой матч первого круга в Стамбуле провела 18-летняя одесситка Даяна Ястремская (37). В двух сетах она уступила представительнице Франции Кристине Младенович (66) - 3: 6, 4: 6. Завтра во втором круге Младенович сыграет с Козловой.
Призовой фонд турнира в Турции составляет $ 250 тыс.
- 22 апреля обнародовали обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором украинка Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию.
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