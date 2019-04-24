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Украинка победила россиянку на теннисном турнире в Стамбуле


фото: tennisua.org
Украинская теннисистка Екатерина Козлова одолела россиянку Анастасию Потапову и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле

Об этом сообщает сайт "ВТУ" .

В среду украинка Екатерина Козлова встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой (74). При счете 6: 3, 1: 0 в пользу Екатерины соперница отказалась от продолжения борьбы.

Встреча продолжалась 53 минуты. По ходу матча Потапова проиграла все геймы на своей подаче Козлова оформила 5 брейков, а ее соперница - 3.

Ранее свой матч первого круга в Стамбуле провела 18-летняя одесситка Даяна Ястремская (37). В двух сетах она уступила представительнице Франции Кристине Младенович (66) - 3: 6, 4: 6. Завтра во втором круге Младенович сыграет с Козловой.

Призовой фонд турнира в Турции составляет $ 250 тыс.

  • 22 апреля обнародовали обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором украинка Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию.
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