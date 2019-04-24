Украина вводит безвиз с Эквадором

24 апреля, 2019, 13:37

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визового режима

Об этом сообщает РБК-Украина .

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок до 90 дней в течение одного года с даты первого въезда, говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Эквадора смогут находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.