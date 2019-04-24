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Украина вводит безвиз с Эквадором

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визового режима

Об этом сообщает РБК-Украина .

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок до 90 дней в течение одного года с даты первого въезда, говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Эквадора смогут находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.

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  • Напомним, в марте Украина ввела безвизовых для граждан Северной Македонии. Согласно указу президента в 15 марта 2020 вводится безвизовый режим для граждан этой страны, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.
  • 1 марта 2019 вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований . Украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам.
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