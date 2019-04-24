//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Указ Путина о паспортах РФ для жителей ОРДЛО "юридически ничтожным", - МИД

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" Указ Президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинском в ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, открывающим путь к незаконной выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что считают этот документ "юридически ничтожным" и таким, который не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Кроме того, пресс-служба отметила, что этот шаг России направлен на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является Россия.

Министерство назвало действия России грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

"Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации", - отметили в МИД.

А также отметили, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - сообщили в МИД.

Министерство обеспокоено тем, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - заявили в МИД Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать