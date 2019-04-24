Указ Путина о паспортах РФ для жителей ОРДЛО "юридически ничтожным", - МИД

24 апреля, 2019, 18:30

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" Указ Президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинском в ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, открывающим путь к незаконной выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что считают этот документ "юридически ничтожным" и таким, который не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Кроме того, пресс-служба отметила, что этот шаг России направлен на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является Россия.

Министерство назвало действия России грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.

"Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации", - отметили в МИД.

А также отметили, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - сообщили в МИД.

Министерство обеспокоено тем, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - заявили в МИД Украины.