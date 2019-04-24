Указ Путина о паспортах РФ для жителей ОРДЛО "юридически ничтожным", - МИД
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, открывающим путь к незаконной выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что считают этот документ "юридически ничтожным" и таким, который не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.
Кроме того, пресс-служба отметила, что этот шаг России направлен на разрушение Минских договоренностей, стороной которых является Россия.
Министерство назвало действия России грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса.
"Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации", - отметили в МИД.
А также отметили, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.
"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - сообщили в МИД.
Министерство обеспокоено тем, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.
"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", - заявили в МИД Украины.
- Напомним, что 24 апреля в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям "Л/ДНР".
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