Ученые зафиксировали первый в истории науки "марсотрус"

24 апреля, 2019, 10:39

Сейсмограф, установленный на поверхности Марса исследовательским аппаратом InSight, зафиксировал первое сейсмическое событие на Красной планете - марсотрус

Об этом говорится на сайте миссии.

Сейсмограф SEIS - один из главных научных инструментов миссии InSight. Особенно после того, как бур аппарата вышел из строя, столкнувшись при бурении скважины со слоем твердой породы.

Зафиксированное аппаратом событие стало первым известным науке марсотрусом. До сих пор ученым удавалось зафиксировать подобное только на Луне - в ходе миссии "Аполлон".

В ближайшее время исследователи займутся дополнительным изучением данных о землетрясении, полученные от InSight, уточняется на сайте миссии.

Подробнее о миссии вы можете узнать в материале " Прободная миссия на Марс в комиксах. Все и немного больше о" кроте "NASA - InSight ".