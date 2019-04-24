У Зеленского осудили выдачу паспортов РФ гражданам Украины на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, говорится в сообщении.
Отмечается, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну.
Отмечается, что указ президента РФ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня на Донбассе.
У Зеленского заявили, что несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.
Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий.
Донбасс - это Украина!, - отметили в штабе Зеленского.
- Напомним, Петр Порошенко заявил, что указом об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса.
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