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У Зеленского осудили выдачу паспортов РФ гражданам Украины на Донбассе

Украина будет защищать права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных Россией территориях

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну.

Отмечается, что указ президента РФ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня на Донбассе.

У Зеленского заявили, что несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

Украина рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий.

Донбасс - это Украина!, - отметили в штабе Зеленского.

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