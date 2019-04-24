У Путина заявили, что решение Кремля по Украине зависят от Зеленского
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .
"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского, - ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал он
Песков не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать Москва, если действия и слова избранного президента Украины Зеленского не устроят РФ.
"На языке дипломатов это называется" эвентуальные рассуждения ". Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", - добавил он.
По его словам, Кремль пока не знает позицию Зеленского в вопросе содержания под стражей россиян в Украине.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , канцлер Германия Ангела Меркель , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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