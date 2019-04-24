У Путина заявили, что решение Кремля по Украине зависят от Зеленского

24 апреля, 2019, 14:02

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского, - ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал он

Песков не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать Москва, если действия и слова избранного президента Украины Зеленского не устроят РФ.

"На языке дипломатов это называется" эвентуальные рассуждения ". Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", - добавил он.

По его словам, Кремль пока не знает позицию Зеленского в вопросе содержания под стражей россиян в Украине.