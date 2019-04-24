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У Порошенко анонсировали переформатирование партии


фото: kr-rada.gov.ua
23 апреля в Блоке Петра Порошенко анонсировали переформатирования партии

Об этом сообщает " Новое время".

В частности, Порошенко собрал совещание с фракцией накануне, вечером 23 апреля. Оно продолжалось около полутора часов за закрытыми дверями в офисе президентской партии "Солидарность".

На совещании были нардепы, некоторые министры и премьер-министр Владимир Гройсман, который накануне объявил о собственном политическом проекте, и генпрокурор Юрий Луценко. Всего около ста человек.

Президент Петр Порошенко на встрече заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью. Об этом сообщил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

Также Порошенко заверил на встрече, что никого не держит во фракции, анонсировал появление новых лиц и пообещал очищение через праймериз - внутрипартийные выборы. Те соратники, которые не пройдут праймериз, не останутся в команде на ключевых должностях.

По итогам президентских выборов в партийной структуре произойдут кадровые изменения. В частности, после инаугурации Зеленского, когда его команда определится окончательно.

"Одна из ключевых - это ошибки в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет. Кроме этого, конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду прежде всего партийную структуру. Мы идем на парламентские выборы. Эта тема тоже тщательно начала обсуждаться", - сказал Герасимов.

Во время встречи Порошенко обратился к министрам, которые прошли в правительство по квоте БПП, и попросил их написать заявления об отставке.

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