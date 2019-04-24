Трамп пожаловался директору Twitter на потерю читателей

"Значительная часть встречи Трамп высказывал обеспокоенность тем, что Twitter будто нарочно ограничил часть его подписчиков", - пишет издание.

По информации источника, Дональд Трамп рассказал Джеку Дорси, что его соратники также жаловались на сокращение аудитории по неизвестным причинам.

"В Twitter уже давно объясняли, что количество подписчиков может меняться, поскольку компания прилагает усилия для удаления неаутентичных спам-страниц. Дорси отметил этом во время встречи, добавив, что и сам потерял часть подписчиков в результате внедрения этой политики компании ", - сообщает The Washington Post.

Издание обратилось за комментарием в Белый дом, но ответа пока не получило. По официальному сообщению Twitter, встречу инициировал президент США, ее темой было заявлено, в частности, "обеспечение здорового публичного диалога с приближением к выборам 2020 года".

Дональд Трамп не первый жалуется на политику социальных сетей. В марте он обвинял их в намеренном ограничении аудитории консерваторов, а еще раньше сетовал на уменьшение количества собственных подписчиков. Twitter неоднократно отвергал эти обвинения, указывая, что политика удаления фейковых страниц касается всех пользователей соцсети, безотносительно к политическим предпочтениям.