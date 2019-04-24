Теракты в Шри-Ланке: в ресторане на одном из курортов обнаружили бомбу

24 апреля, 2019, 13:50

На фоне серии терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 350 человек, в туристическом городе Катана обнаружили очередное взрывное устройство

Об этом со ссылкой на силы безопасности передает портал First News .

Как сообщается, подозрительного пакета, в котором оказалась бомба, оставили в одном из ресторанов в районе Тимбиригаскатува.

Прибывшие на место эксперты-взрывотехники обезвредили ее с помощью контролируемого подрыва. В результате происшествия никто не пострадал.