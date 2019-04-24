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Теракты в Шри-Ланке: в ресторане на одном из курортов обнаружили бомбу


фото: twitter
На фоне серии терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 350 человек, в туристическом городе Катана обнаружили очередное взрывное устройство

Об этом со ссылкой на силы безопасности передает портал First News .

Как сообщается, подозрительного пакета, в котором оказалась бомба, оставили в одном из ресторанов в районе Тимбиригаскатува.

Прибывшие на место эксперты-взрывотехники обезвредили ее с помощью контролируемого подрыва. В результате происшествия никто не пострадал.
  • Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов . Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
  • В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
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