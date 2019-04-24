Синоптик пообещала сегодня сухую и солнечную погоду
24 апреля, 2019, 06:30
24 апреля в Украине будет сухая и солнечная погода, лишь на Закарпатье есть вероятность небольшого дождя
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе Украины температура воздуха +15... + 17 местами и выше, сильный ветер, который добавит немного прохлады. На Закарпатье есть вероятность небольшого дождя.
На севере ожидается погода также сухая, много солнца, +18.
На юге Украины - +15 ... + 20, сухая погода.
На востоке также будет солнечно, сухо и тепло +15 ... + 22.
В центральной части Украины погода похожая - от +14 до +22, сухо и солнечно.
В южной части также будет преобладать солнечная погода и сухая до +20.
В Киеве весенняя погода до +20 и будет солнечно.
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