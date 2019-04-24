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Синоптик пообещала сегодня сухую и солнечную погоду

24 апреля в Украине будет сухая и солнечная погода, лишь на Закарпатье есть вероятность небольшого дождя

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе Украины температура воздуха +15... + 17 местами и выше, сильный ветер, который добавит немного прохлады. На Закарпатье есть вероятность небольшого дождя.

На севере ожидается погода также сухая, много солнца, +18.

На юге Украины - +15 ... + 20, сухая погода.

На востоке также будет солнечно, сухо и тепло +15 ... + 22.

В центральной части Украины погода похожая - от +14 до +22, сухо и солнечно.

В южной части также будет преобладать солнечная погода и сухая до +20.

В Киеве весенняя погода до +20 и будет солнечно.

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