Сутки на Донбассе: ВСУ ответили на обстрел боевиков, потери противника уточняются
24 апреля, 2019, 18:41
На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, боевики шесть раз применили запрещенные Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометы. Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.
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