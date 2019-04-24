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Сутки на Донбассе: ВСУ ответили на обстрел боевиков, потери противника уточняются

На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, боевики шесть раз применили запрещенные Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометы. Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

 

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