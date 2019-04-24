Сурков о российских паспортах на оккупированном Донбассе: это долг перед русскоязычными

24 апреля, 2019, 16:06

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом власти РФ перед людьми, которые "говорят и думают на русском"

Об этом он заявил российскому изданию ТАСС .

"Это долг России перед людьми, которые говорят и думают на русском языке, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу" , - заявил он.

По его словам, решение Путина является "абсолютно справедливым и неизбежным".

"Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", - подчеркнул помощник Путина.