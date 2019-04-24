США осудили указ Путина о паспортизации "Л/ДНР" и назвали его абсурдным

24 апреля, 2019, 19:20

Посольство США в Украине осуждает абсурдный указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства по упрощенной процедуре жителям оккупированных территорий на Востоке Украины

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter .

Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина, говорится в сообщении.