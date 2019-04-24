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США осудили указ Путина о паспортизации "Л/ДНР" и назвали его абсурдным

Посольство США в Украине осуждает абсурдный указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства по упрощенной процедуре жителям оккупированных территорий на Востоке Украины

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter .

Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина, говорится в сообщении.

Дипломаты США заявили, что осуждают недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России о российских паспортах для жителей Донецка и Луганска.

Подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении.

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