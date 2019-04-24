США осудили указ Путина о паспортизации "Л/ДНР" и назвали его абсурдным
24 апреля, 2019, 19:20
Посольство США в Украине осуждает абсурдный указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства по упрощенной процедуре жителям оккупированных территорий на Востоке Украины
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter .
Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина, говорится в сообщении.
Дипломаты США заявили, что осуждают недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России о российских паспортах для жителей Донецка и Луганска.
Подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении.
Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 апреля 2019 г.
- Напомним, 24 апреля президент России подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям "Л/ДНР".
- Петр Порошенко заявил, что указом об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса.
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Глава МИД Павел Климкин назвал решение РФ о выдаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вмешательством во внутренние дела Украины и призвал жителей Донбасса не получать российских паспортов.
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В команде Владимира Зеленского осудили выдачу паспортов РФ гражданам Украины в Донбассе и заявили, что будут защищать права украинских граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных Россией территориях.
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