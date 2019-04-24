Совбез ООН 25 апреля обсудит выдачу паспортов РФ на Донбассе, - источники
24 апреля, 2019, 20:58
Экстренное заседание Совета безопасности ООН по решению России выдавать паспорта на оккупированном Донбассе может состояться в четверг, 25 апреля
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в ООН.
Заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени)
Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Украина обратилась в Совет безопасности ООН после упрощения Россией процедуры получения гражданства для жителей оккупированного Донбасса.
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