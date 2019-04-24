//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Совбез ООН 25 апреля обсудит выдачу паспортов РФ на Донбассе, - источники

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по решению России выдавать паспорта на оккупированном Донбассе может состояться в четверг, 25 апреля

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в ООН.

Заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени)

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН после упрощения Россией процедуры получения гражданства для жителей оккупированного Донбасса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать