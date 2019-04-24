Совбез ООН 25 апреля обсудит выдачу паспортов РФ на Донбассе, - источники

24 апреля, 2019, 20:58

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по решению России выдавать паспорта на оккупированном Донбассе может состояться в четверг, 25 апреля

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в ООН.

Заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени)

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН после упрощения Россией процедуры получения гражданства для жителей оккупированного Донбасса.