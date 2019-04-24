СБУ разыскивает людей, которые запустили опрос об отделении Галичины

24 апреля, 2019, 13:36

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области проводят проверку из-за распространения "опроса" по "перспективе региона", то есть предложений создания "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Львовщины в Facebook.

По предварительным экспертным заключениям соответствующее "опрос" содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.

В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщила пресс-служба.

В СБУ призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространению указанного "опроса", который является очевидным элементом вражеской пропаганды.

Львовяне ранее сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.