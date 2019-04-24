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СБУ разыскивает людей, которые запустили опрос об отделении Галичины

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области проводят проверку из-за распространения "опроса" по "перспективе региона", то есть предложений создания "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Львовщины в Facebook.

По предварительным экспертным заключениям соответствующее "опрос" содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.

В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщила пресс-служба.

В СБУ призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространению указанного "опроса", который является очевидным элементом вражеской пропаганды.

Львовяне ранее сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.

  • Напомним, что 21 апреля прошел второй тур президентских выборов. Кандидатуру Владимира Зеленского, который получил наибольшее число голосов избирателей, поддержали во всех регионах Украины, кроме Львовской, где фаворитом стал Петр Порошенко .
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