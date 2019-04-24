САП подготовила Труханову новое обвинение
Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что дело по Труханову в суде "слушается очень быстро". По его словам, прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость об изменении обвинения. Холодницкий отметил, что это дело должно быть рассмотрено в антикоррупционном суде.
"Я как руководитель САП должен ее (изменение статьи) согласовать - я ее буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы изучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить" - остаются публичными заявлениями", - сказал Холодницкий.
- Напомним, ранее НАБУ закрыло производство относительно незаконного обогащения Геннадия Труханова путем присвоения 185 млн грн из городского бюджета.
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