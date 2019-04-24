САП подготовила Труханову новое обвинение

24 апреля, 2019, 16:48

САП подготовила новое обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что дело по Труханову в суде "слушается очень быстро". По его словам, прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость об изменении обвинения. Холодницкий отметил, что это дело должно быть рассмотрено в антикоррупционном суде.

"Я как руководитель САП должен ее (изменение статьи) согласовать - я ее буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы изучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить" - остаются публичными заявлениями", - сказал Холодницкий.