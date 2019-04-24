С сегодняшнего дня индивидуальные номера на авто можно заказать и оплатить онлайн

24 апреля, 2019, 13:59

С 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков на автомобиль в онлайн-режиме, а получить готовый номер "Новой почтой"

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по вопросам электронного управления Украины.

Перевод услуги в онлайн-плоскость позволит получить индивидуальный номерной знак на авто без каких-либо коррупционных рисков, говорится в сообщении.

Отмечается, для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в электронном кабинете водителя, онлайн-сервис доступен на сайте: e-driver.hsc.gov.ua.

Отмечается, что доступ к электронной кабинета осуществляется с помощью цифровой подписи. В разделе "Заказ ИНЗ" нужно подобрать индивидуальный номерной знак, проверив его уникальность и внешний вид. Если введенный номер еще не занят, система автоматически рассчитает стоимость заказа номерного знака.

На этом этапе пользователь может выбрать один среди двух возможных способов получения знака доставка в ближайшее отделение "Новой почты" или самостоятельно забрать изготовлены номера в сервисном центре МВД, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что до сих заказа номеров автовладельцы были вынуждены минимум трижды обращаться в Главное или территориального сервисного центра МВД: впервые - чтобы проверить, свободен ли конкретный номерной знак, второй - чтобы заказать изготовление и подписать макет ИНЗ и третий - чтобы забрать готовый номер.

Справка

Индивидуальный номерной знак - номерной знак, который может быть изготовлен по индивидуальному заказу владельца транспортного средства. По одному авто может быть закреплен только один ИНЗ, его можно заказать только как дополнение к, но не вместо государственного номерного знака, который выдается владельцу при регистрации автомобиля. В свидетельство о регистрации транспортного средства вносится примечание о наличии ИНЗ.