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С российской "книги оккупации". Волкер отреагировал на решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО

Недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер написал в Twitter.

"Донбасс - это Украина, и люди там - независимо от выбранного языка - украинцы. Недавнее решение России о выдаче паспортов является весьма провокационным и прямо из  ее "книги оккупации" и подрывает усилия по реализации Минских договоренностей и восстановлению контроля Украины над Донбассом", - написал он.

  • Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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