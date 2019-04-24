С российской "книги оккупации". Волкер отреагировал на решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО
24 апреля, 2019, 21:09
Недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности
Об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер написал в Twitter.
"Донбасс - это Украина, и люди там - независимо от выбранного языка - украинцы. Недавнее решение России о выдаче паспортов является весьма провокационным и прямо из ее "книги оккупации" и подрывает усилия по реализации Минских договоренностей и восстановлению контроля Украины над Донбассом", - написал он.
Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia's recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its "occupation playbook" and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 апреля 2019 г.
- Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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