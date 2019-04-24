С новой формы "Ювентуса" убрали традиционные полосы: как она теперь выглядит
24 апреля, 2019, 16:45
На новой форме итальянского футбольного клуба "Ювентус" не будет традиционных вертикальных черно-белых полос
Об этом сообщает BeFoot в twitter.
В сети были опубликованы фото новой домашней формы "Ювентуса". Форма выполнена в традиционных черно-белых цветах, но без привычных вертикальных полос. Также на футболках появится вертикальная розовая полоса по середине футболки.
Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de la Juventus Turin pour la saison prochane! ( @Footy_Headlines ) pic.twitter.com/8QHcENu1tt- BeFoot (@_BeFoot) 23 апреля 2019
- 24 апреля стало известно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду передал руководству клуба список трансферных пожеланий на летнее межсезонье.
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