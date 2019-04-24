С новой формы "Ювентуса" убрали традиционные полосы: как она теперь выглядит

24 апреля, 2019, 16:45

На новой форме итальянского футбольного клуба "Ювентус" не будет традиционных вертикальных черно-белых полос

Об этом сообщает BeFoot в twitter.

В сети были опубликованы фото новой домашней формы "Ювентуса". Форма выполнена в традиционных черно-белых цветах, но без привычных вертикальных полос. Также на футболках появится вертикальная розовая полоса по середине футболки.

Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de la Juventus Turin pour la saison prochane! ( @Footy_Headlines ) pic.twitter.com/8QHcENu1tt - BeFoot (@_BeFoot) 23 апреля 2019