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Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского и сравнили Украину с РФ

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского позвонили президенту Франции Эмануэлю Макрону

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Радио Свобода.

15-минутный разговор 24 апреля опубликовали в YouTube. Точное время, когда произошел звонок, неизвестно.

Один из пранкеров, выдававший себя за Зеленского, пошутил, что победа в 73% голосов напоминает результаты выборов в России, когда побеждал Владимир Путин. В ответ собеседник, голос которого, как отмечает агентство, похож на Макрона, шутливо заметил, что Украина не была похожа на Россию по крайней мере в одном: "Вы еще не бросили всех соперников в тюрьму".

В администрации Макрона отказались комментировать видео, сказав, что они не подтверждают, и не отрицают подлинность записи.

  • Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13 541 530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4 522 320 избирателей.
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