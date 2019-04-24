Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского и сравнили Украину с РФ

24 апреля, 2019, 22:14

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского позвонили президенту Франции Эмануэлю Макрону

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Радио Свобода.

15-минутный разговор 24 апреля опубликовали в YouTube. Точное время, когда произошел звонок, неизвестно.

Один из пранкеров, выдававший себя за Зеленского, пошутил, что победа в 73% голосов напоминает результаты выборов в России, когда побеждал Владимир Путин. В ответ собеседник, голос которого, как отмечает агентство, похож на Макрона, шутливо заметил, что Украина не была похожа на Россию по крайней мере в одном: "Вы еще не бросили всех соперников в тюрьму".

В администрации Макрона отказались комментировать видео, сказав, что они не подтверждают, и не отрицают подлинность записи.