Российскому певцу Лепсу могут запретить въезд в Литву за связи с мафией

24 апреля, 2019, 09:56

Министр иностранных дел Литвы подписал обращение к министру внутренних дел с просьбой внести Григория Лепса в список persona non grata

Об этом сообщает литовское издание Delfi .

Отмечается, что Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал в качестве курьера и передавал деньги разным лицам от лидеров группировки.

Ранее артиста внести в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрид Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.