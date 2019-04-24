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Российскому певцу Лепсу могут запретить въезд в Литву за связи с мафией

Министр иностранных дел Литвы подписал обращение к министру внутренних дел с просьбой внести Григория Лепса в список persona non grata

Об этом сообщает литовское издание Delfi .

Отмечается, что Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал в качестве курьера и передавал деньги разным лицам от лидеров группировки.

Ранее артиста внести в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрид Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

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