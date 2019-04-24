Россия объявила об усилении группировок Западного и Южного военных округов
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Герасимова, такие действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО у российских границ.
"В противоположность размещению войск альянса у границ России ... мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов. При этом данные мероприятия проводятся в рамках установленной численности Вооруженных Сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов", - утверждает Герасимов.
Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о возможном наступлении РФ сразу на трех направлениях.
Муженко отметил, что РФ завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения могут составить основу сил вторжения.
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