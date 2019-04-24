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Россия объявила об усилении группировок Западного и Южного военных округов

Глава Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов объявил об усилении группировок Западного и Южного военных округов в ответ на действия НАТО

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, такие действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО у российских границ.

"В противоположность размещению войск альянса у границ России ... мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов. При этом данные мероприятия проводятся в рамках установленной численности Вооруженных Сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов", - утверждает Герасимов.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о возможном наступлении РФ сразу на трех направлениях.

Муженко отметил, что РФ завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения могут составить основу сил вторжения.

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