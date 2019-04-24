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Россия обвинила Украину в незаинтересованности в переговорах относительно моряков

МИД России обвинил представителей украинской власти в незаинтересованности в переговорах во время консультаций в Гааге, на которых обсуждался вопрос задержания российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины и их экипажи в ноябре 2018 года

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

"На переговорах российская сторона привлекла внимание украинской стороны к" правилам и нормам законодательства РФ и международного права, нарушивших корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив ", - отмечается в заявлении.

В сообщении говорится, что представители РФ проинформировали украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав.

"Украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона идет от предметного обсуждения ситуации, возникшей в результате неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - сообщили в МИД РФ.

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