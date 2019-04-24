Россия обвинила Украину в незаинтересованности в переговорах относительно моряков
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.
"На переговорах российская сторона привлекла внимание украинской стороны к" правилам и нормам законодательства РФ и международного права, нарушивших корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив ", - отмечается в заявлении.
В сообщении говорится, что представители РФ проинформировали украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав.
"Украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона идет от предметного обсуждения ситуации, возникшей в результате неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - сообщили в МИД РФ.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Президент Петр Порошенко поручил МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
- В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по военнопленным морякам.
- 10-15 июня суд в Гааге проведет слушания относительно предыдущих возражений России по делу по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
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