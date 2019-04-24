РФ демонстративно мешает кораблям следовать из Керченского пролива в украинские порты, - ГПСУ

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Продолжается постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями, говорится в сообщении.

"Практически нет таких кораблей, которые не оглядывались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь мероприятия, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - отметил Цигикал.

По словам главы ГПСУ, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - подчеркнул он.

Отмечается, что особенно важно для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур, Минобороны Украины и береговой охраны США. Идет обмен опытом в этой сфере, нарабатывается законодательная база. Разработанные предложения направлены в Верховную Раду.