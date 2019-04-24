РФ демонстративно мешает кораблям следовать из Керченского пролива в украинские порты, - ГПСУ
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Продолжается постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями, говорится в сообщении.
"Практически нет таких кораблей, которые не оглядывались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь мероприятия, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - отметил Цигикал.
По словам главы ГПСУ, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.
"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - подчеркнул он.
Отмечается, что особенно важно для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.
Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур, Минобороны Украины и береговой охраны США. Идет обмен опытом в этой сфере, нарабатывается законодательная база. Разработанные предложения направлены в Верховную Раду.
- Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о поддержке идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории.
- Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился отправить экспертов Германии и Франции для проверки свободы судоходства в Керченском проливе.
- Впрочем, затем в МИД России заявили , что не может быть и речи об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки из-за российской блокады украинских портов в Азовском море достигли 10 млрд грн.
- 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 28 ноября 2018 "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
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