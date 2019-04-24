"Ждем с нетерпением, конвоем и наручниками": Луценко о намерении Януковича вернуться в Украину

24 апреля, 2019, 12:21

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко одобрительно откликнулся на сообщение о намерении осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича вернуться в Украину

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал Луценко.