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"Ждем с нетерпением, конвоем и наручниками": Луценко о намерении Януковича вернуться в Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко одобрительно откликнулся на сообщение о намерении осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича вернуться в Украину

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал Луценко.

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