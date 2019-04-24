"Ждем с нетерпением, конвоем и наручниками": Луценко о намерении Януковича вернуться в Украину
24 апреля, 2019, 12:21
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко одобрительно откликнулся на сообщение о намерении осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича вернуться в Украину
Об этом Луценко написал в Facebook.
"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал Луценко.
- Напомним, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент планирует вернуться в Украину .
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