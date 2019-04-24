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"Народный фронт" и коалиционное большинство не допустят реванша и отставки Андрея Парубия, - заявление партии

Фракция "Народный фронт" и коалиционное большинство в парламенте не допустят реванша команды Януковича и отставки председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубия

Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак, пишет пресс-служба.

Вместе с ним к трибуне вышли представители "Народного фронта" и фракции БПП.

"Все мы знаем, что парламент VIII созыва - это первый парламент, который имеет прозападное и проевропейское конституционное большинство. Этот парламент сделал много для того, чтобы запечатлеть в Конституции Украины неизменности курса в НАТО и ЕС, чтобы навсегда избавиться от советского наследства. Мы ежедневно здесь боремся за украинский язык, за украинскую идентичность, за право быть свободными украинцами в демократической Украине. Мы дали старт небывалым до сих пор реформам в стране ", - сказал руководитель фракции" Народный фронт ".

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"Но наши враги все это время мечтают реваншем. Их" казачки "присутствуют и здесь в зале. Вчера один из них заявил, что попытается наскрести 150 подписей народных депутатов за отзыв Андрея Парубия от должности председателя украинского парламента. Мы знаем, кто это делает и по чьему указанию. И мы знаем, что реальный замысел состоит в том, чтобы за полгода до завершения полномочий отправить Верховную Раду на досрочные выборы ", - подчеркнул он.

"Соратник Медведчука Портнов раздает из Вены указания дестабилизировать Верховную Раду Украины. Чтобы столкнуть страну в пропасть коллапса. Жалкие беглецы и предатели вместе с Януковичем понятно почему решили, что результаты президентских выборов - это их победа. Эй! Не обманывайте себя и баловаться. Украина монолитная в своих стремлениях и патриотическом запале. Украинцы хорошо во всем разбираются. Реванша не будет. и это вам точно гарантирует фракция "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко ", - заявил Максим Бурбак.

"Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре - как это предусмотрено Конституцией. Еще раз повторяю для тех, кто не услышал: на очередные выборы. Любые попытки распустить парламент в настоящее время является вредными и незаконными. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица ", - подчеркнул руководитель фракции.

"Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады. И к октябрю мы примем еще десятки и десятки необходимых для Украины законов. Наличие Андрей Парубий в должности спикера - это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курсов государства: национального и внешнеполитического. Неизменность курса на членство в ЕС и НАТО ", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Поэтому, коллеги, не обманывайте себя. Реванша мы недопустимо. Слава Украине!", - резюмировал руководитель фракции

 

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