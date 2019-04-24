"Киевстар" проиграл суд по жалобе на ди-джингл

24 апреля, 2019, 20:08

Мобильный оператор "Киевстар" проиграл суд против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ)

Соответствующее постановление принял Шестой апелляционный административный суд, передает издание Лига.

В 2017 году на Правительственную горячую линию обратился гражданин Гавель с жалобой на "Киевстар": тот "навязывает пользователям услуги без их согласия".

Отмечается, что тогда НКРСИ сделала предписание Киевстару всвязи с установкой ди-джингла вместо гудков при смене тарифного плана. В "Киевстар" заявили, что не считают это нарушением, ведь услуга является бесплатной.

Во время проверки выяснилось, что с 2015 года номер абонента Гавеля обслуживался на условиях тарифного плана "Киевстар Звонки", а с 2017 г. абонент переведен на тарифный план "Киевстар Разговоры" и ему автоматически подключилась услуга "Ди-Джингл", которая включена в этот тарифный план.

В материалах дела говорится, что абонент не давал согласия на подключение ему этой услуги.

Тарифным планом предусматривается, что услуга ди-джингла не тарифицируется в течение 32 дней и отключается, если абонент самостоятельно ее не продлит.

Регулятор считает, что при предоставлении бесплатной услуги оператор должен руководствоваться теми же требованиями, которые установлены для платных контент-услуг. В частности, сообщать о стоимости, продолжительности и других параметрах сервиса.

Суд поддержал НКРСИ: "тарифные планы для абонентов предоплаченных услуг для контрактных абонентов применяются на условиях, одинаковых для всех абонентов".