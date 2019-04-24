"Барселона" оказалась в шаге от победы в чемпионате Испании

24 апреля, 2019, 09:01

Каталонская "Барселона" победила "Алавес" в чемпионате Испании и приблизилась к чемпионству

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 33-го тура Примеры "Барселона" на выезде одолела "Алавес" (2: 0). Голами отметились Аленья на 55-й минуте и Луис Суарес, который забил за пять минут с 11-метровой отметки.

Победа позволила "Барсе" стать в шаге от чемпионства. "Барселона" набрала 80 очков и в случае, если сегодня "Валенсия" одолеет "Атлетико" досроково станет чемпионом.

"Реал" уже потерял все шансы на чемпионство.