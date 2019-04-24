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Путин заявил, что жителям ОРДЛО нужны паспорта РФ, так как они "лишены прав"

Президент России Владимир Путин назвал "вопросом сугубо гуманитарного характера" упрощение получения гражданства РФ для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей

Об этом Путин сказал на встрече с членами совета законодателей, передает журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это переходит все границы с точки зрения прав человека" , - сказал Путин.

По его словам, жители ОРДЛО не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

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