Путин заявил, что жителям ОРДЛО нужны паспорта РФ, так как они "лишены прав"

24 апреля, 2019, 17:59

Президент России Владимир Путин назвал "вопросом сугубо гуманитарного характера" упрощение получения гражданства РФ для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей

Об этом Путин сказал на встрече с членами совета законодателей, передает журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это переходит все границы с точки зрения прав человека" , - сказал Путин.

По его словам, жители ОРДЛО не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Путин о паспортах для Донбасса: У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это уже переходит границы pic.twitter .com / wDW8Oy3cxE - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) April 24, 2019