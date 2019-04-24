Путин заявил, что жителям ОРДЛО нужны паспорта РФ, так как они "лишены прав"
Об этом Путин сказал на встрече с членами совета законодателей, передает журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это переходит все границы с точки зрения прав человека" , - сказал Путин.
По его словам, жители ОРДЛО не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".
Путин о паспортах для Донбасса: У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это уже переходит границы pic.twitter .com / wDW8Oy3cxE- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) April 24, 2019
- Напомним, что 24 апреля в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям "Л/ДНР".
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