Путин создает повод применить армию против Украины, - Турчинов
24 апреля, 2019, 17:42
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Владимир Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины
"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины... Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.
Секретарь Совбеза уверен, что ответ на подобные действия российской власти может быть только один - укрепление оборонного потенциала Украины.
Также Турчинов ждет соответствующей международной реакции "на преступные действия Кремля с усилением санкций давления на страну-агрессора".
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдаче паспортов населению "Л/ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН по поводу решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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