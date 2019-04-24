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Путин создает повод применить армию против Украины, - Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Владимир Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины

"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины... Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь Совбеза уверен, что ответ на подобные действия российской власти может быть только один - укрепление оборонного потенциала Украины.

Также Турчинов ждет соответствующей международной реакции "на преступные действия Кремля с усилением санкций давления на страну-агрессора".

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