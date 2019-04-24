ПриватБанк намерен продать свою "дочку" в Латвии

24 апреля, 2019, 13:38

Поскольку государственный ПриватБанк не участвует в управлении своим дочерним банком в Латвии, в банке рассчитывают продать его

Об этом сообщил председатель ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Liga.net

"Мы не принимаем участия в управлении латвийским ПриватБанком. Знаю, что в любом случае наш пакет акций будет продан. На Кипре у нас филиал - сейчас мы идем к тому, чтобы минимизировать его деятельность ", - сообщил Крумханзл.

По его словам, в ПриватБанке работает команда профессионалов, а относительно вероятных незаконных операций, проводимых в банке накануне национализации, он сказать ничего не может, потому что они происходили до его назначения.

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