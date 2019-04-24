ПриватБанк намерен продать свою "дочку" в Латвии
Об этом сообщил председатель ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Liga.net
"Мы не принимаем участия в управлении латвийским ПриватБанком. Знаю, что в любом случае наш пакет акций будет продан. На Кипре у нас филиал - сейчас мы идем к тому, чтобы минимизировать его деятельность ", - сообщил Крумханзл.
По его словам, в ПриватБанке работает команда профессионалов, а относительно вероятных незаконных операций, проводимых в банке накануне национализации, он сказать ничего не может, потому что они происходили до его назначения.
Читайте также: Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Объяснение Сергея Фурсы
-
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
-
Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, судьи, признали незаконной национализации "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, являются недобросовестные .
-
Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
-
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом