Правительство усилило контроль над оборотом спирта и топлива

24 апреля, 2019, 16:08

Кабинет министров Украины ужесточил контроль за оборотом спирта и автомобильного топлива

Об этом сообщает РБК-Украина.

Усиление контроля над оборотом этих товаров прописано в Налоговом кодексе, однако сам механизм должен прописать Кабинет министров.

Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должна быть создана электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

Нововведения призваны урегулировать отношения на рынках топлива и спирта, которые имеют значительную теневую составляющую.

Предполагается, что инициатива позволит убрать нелегальные заправки. Однако пока не ясно, как это скажется на цене бензина и дизельного топлива.