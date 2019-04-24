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Правительство усилило контроль над оборотом спирта и топлива


фото: sfs.gov.ua
Кабинет министров Украины ужесточил контроль за оборотом спирта и автомобильного топлива

Об этом сообщает РБК-Украина.

Усиление контроля над оборотом этих товаров прописано в Налоговом кодексе, однако сам механизм должен прописать Кабинет министров.

Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должна быть создана электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.

Нововведения призваны урегулировать отношения на рынках топлива и спирта, которые имеют значительную теневую составляющую.

Предполагается, что инициатива позволит убрать нелегальные заправки. Однако пока не ясно, как это скажется на цене бензина и дизельного топлива.

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