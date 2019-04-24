Правительство усилило контроль над оборотом спирта и топлива
24 апреля, 2019, 16:08
Кабинет министров Украины ужесточил контроль за оборотом спирта и автомобильного топлива
Об этом сообщает РБК-Украина.
Усиление контроля над оборотом этих товаров прописано в Налоговом кодексе, однако сам механизм должен прописать Кабинет министров.
Согласно новым правилам, все продавцы топлива и спирта должны пройти обязательную регистрацию, также должна быть создана электронная база данных таких субъектов и реестр плательщиков акциза на топливо и спирт.
Нововведения призваны урегулировать отношения на рынках топлива и спирта, которые имеют значительную теневую составляющую.
Предполагается, что инициатива позволит убрать нелегальные заправки. Однако пока не ясно, как это скажется на цене бензина и дизельного топлива.
- Напомним, на украинских АЗС продолжается рост цен на дизтопливо, бензины и сжиженный газ.
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