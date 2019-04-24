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Посольство Венгрии в Сербии обрисовали свастикой

Здание посольства Венгрии в Белграде неизвестные обрисовали свастиками и оскорбительными надписями

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Канал 5 ТВ .

Свастика и надписи появились на официальной табличцы у входа в посольство в ночь на среду. Кроме того, информационные стенды были разрисованы надписями "фашисты".

Заместитель мэра Белграда Горан Весик от имени города решительно осудил эти действия и извинился перед венграми за этот "безумный поступок".

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