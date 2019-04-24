Посольство Украины в Чехии требует извинений за статью о Зеленском "Еврей во главе украинских фашистов"
24 апреля, 2019, 11:40
Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикацию материала о Владимире Зеленском с заголовком "Еврей во главе украинских фашистов"
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Чехии в Twitter.
"Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения", - говорится в повидоменни.
По информации украинских СМИ, мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа своем происхождении.
Зеленский, родившийся в Кривом Роге в семье ученых, не упоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.
Vážení @CRoPlus , myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu. https://t.co/7T47tpzkSg- UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) April 24, 2019
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