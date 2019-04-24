//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко задекларировал более 1,7 млн грн возмещения от ВВС


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 752 тыс. 392 грн возмещения морального вреда от британской телерадиовещательной корпорации ВВС

Соответствующая информация находится в декларации президента.

Напомним, что Порошенко заявлял о первом транше компенсации от ВВС за некорректный материал. В частности, о материале, который опубликовали в мае 2018 года. В нем говорилось, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил минимум $ 400 тыс. за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко.

В Киеве источники рассказали ВВС, что деньги заплатили посредниками, которые якобы действуют в интересах Порошенко, хотя сам Коэн при этом не был зарегистрирован в качестве лоббиста согласно американскому законодательству.

После выхода статьи в Администрации президента Украины назвали изложенную в ней информацию ложью и клеветой. В АП заявили, что подобная дезинформация является частью кампании по дискредитации украинской-американских отношений.

Соответствующий материал пока удалено с сайта ВВС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать