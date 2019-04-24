Порошенко задекларировал более 1,7 млн грн возмещения от ВВС
Соответствующая информация находится в декларации президента.
Напомним, что Порошенко заявлял о первом транше компенсации от ВВС за некорректный материал. В частности, о материале, который опубликовали в мае 2018 года. В нем говорилось, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил минимум $ 400 тыс. за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко.
В Киеве источники рассказали ВВС, что деньги заплатили посредниками, которые якобы действуют в интересах Порошенко, хотя сам Коэн при этом не был зарегистрирован в качестве лоббиста согласно американскому законодательству.
После выхода статьи в Администрации президента Украины назвали изложенную в ней информацию ложью и клеветой. В АП заявили, что подобная дезинформация является частью кампании по дискредитации украинской-американских отношений.
Соответствующий материал пока удалено с сайта ВВС.
- Порошенко в марте 2019 подал в суд на BBC.
- По результатам судебного заседания телерадиокомпания 28 марта принесла извинения и согласилась возместить убытки Порошенко.
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