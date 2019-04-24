Порошенко задекларировал более 1,7 млн грн возмещения от ВВС

24 апреля, 2019, 12:21

Соответствующая информация находится в декларации президента.

Напомним, что Порошенко заявлял о первом транше компенсации от ВВС за некорректный материал. В частности, о материале, который опубликовали в мае 2018 года. В нем говорилось, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил минимум $ 400 тыс. за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко.

В Киеве источники рассказали ВВС, что деньги заплатили посредниками, которые якобы действуют в интересах Порошенко, хотя сам Коэн при этом не был зарегистрирован в качестве лоббиста согласно американскому законодательству.

После выхода статьи в Администрации президента Украины назвали изложенную в ней информацию ложью и клеветой. В АП заявили, что подобная дезинформация является частью кампании по дискредитации украинской-американских отношений.

Соответствующий материал пока удалено с сайта ВВС.