Порошенко о выдаче российских паспортов в "Л/ДНР": Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создании российского анклава (часть одного государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства, - ред.) в Украине", - подчеркнул Порошенко.
Президент призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.
"В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - добавил он.
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