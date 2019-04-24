Порошенко о выдаче российских паспортов в "Л/ДНР": Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса

24 апреля, 2019, 18:33

Указом об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создании российского анклава (часть одного государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства, - ред.) в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Президент призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

"В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - добавил он.