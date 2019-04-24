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Политзаключенный Сущенко прислал рисунок из чая и луковой шелухи

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, осужденный в России до 12 лет за "шпионаж", прислал из колонии новый рисунок

Об этом сообщает "Укринформ".

На обратной стороне рисунка журналист указал: "Роман Сущенко. 2019. Греция. Акрополь. Бумага, шариковая ручка, акварель, чай, луковой шелухи".

Дочь политзаключенного Юлия Сущенко отметила, что рисунок выполнен техникой, которую ее отец использовал при создании работ в СИЗО "Лефортово".

Это связано с тем, что у него почти закончились все краски и другие художественные материалы, а бандероль со всем необходимым уже долгое время не отдают.

Сущенко ранее присылал из колонии зимний пейзаж с Киево-Печерской лаврой, цветочный натюрморт, два рисунка для сына, изображения Руанского собора, собора святой Софии (этот рисунок подаренный митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию), Киевского костела св. Николая, Львова и Макарской Ривьеры в Хорватии.

В прошлом году в Киеве впервые презентация выставки рисунков Сущенко состоялась, потом их показали в Брюссельском пресс-клубе, в Варшаве, Париже и Кишиневе.

С 4 по 28 апреля выставка "Искусство из-за решетки" проходит также в КГГА.

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