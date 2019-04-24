Политзаключенный Сущенко прислал рисунок из чая и луковой шелухи
Об этом сообщает "Укринформ".
На обратной стороне рисунка журналист указал: "Роман Сущенко. 2019. Греция. Акрополь. Бумага, шариковая ручка, акварель, чай, луковой шелухи".
Дочь политзаключенного Юлия Сущенко отметила, что рисунок выполнен техникой, которую ее отец использовал при создании работ в СИЗО "Лефортово".
Это связано с тем, что у него почти закончились все краски и другие художественные материалы, а бандероль со всем необходимым уже долгое время не отдают.
Сущенко ранее присылал из колонии зимний пейзаж с Киево-Печерской лаврой, цветочный натюрморт, два рисунка для сына, изображения Руанского собора, собора святой Софии (этот рисунок подаренный митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию), Киевского костела св. Николая, Львова и Макарской Ривьеры в Хорватии.
В прошлом году в Киеве впервые презентация выставки рисунков Сущенко состоялась, потом их показали в Брюссельском пресс-клубе, в Варшаве, Париже и Кишиневе.
С 4 по 28 апреля выставка "Искусство из-за решетки" проходит также в КГГА.
- Напомним, в октябре 2016 собственного корреспондента правительственной информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве , куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и отрицал свою вину.
- Обвинения в оккупационном суде Симферополя пригласило для журналиста Семены 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима .
- 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Обменивать Сущенко российский президент Владимир Путин отказывается .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом