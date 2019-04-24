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Полиция повторно задержала соорганизатора покушения на убийство жителя Львова, - Аброськин


фото: REUTERS
Ранее Святошинский суд избрал в отношении мужчины, который является соорганизатором преступления, - меру пресечения в виде внесения залога в размере 192 тысяч гривен

На выходе из изолятора временного содержания полиция повторно задержала мужчину по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, пишет пресс-служба Нацполиции .

Он выразил надежду, что органы прокуратуры поддержат подозрение и обвинение в отношении задержанного злоумышленника.

По словам Вячеслава Аброськина, суд отпустил под залог именно соорганизатора покушения на убийство, который готовил это преступление в течение нескольких месяцев. При этом полицейские задержали его в Васильковском районе Киевской области в тот момент, когда все было готово для осуществления задуманного преступления.

"Убийство планировалось с применением пулемета калибра 12,7, с которого жертву должны были расстрелять на открытой местности. Дальность выстрела из такого оружия составляет 3,5 километра, что могло привести и к многочисленным других жертв среди случайных людей", - отметил Вячеслав Аброськин .

Понимая это, полиция предотвратила возможные жертвам, задержав злоумышленников со всеми вещественными доказательствами. Однако суд избрал в отношении соорганизатора меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 192 тысяч гривен.

Поэтому, подозреваемый воспользовался этим и вышел на свободу. На выходе из изолятора временного содержания полиция задержала его повторно - уже по подозрению в причастности к другим, не менее тяжких преступлений.

"Сейчас мы направили в прокуратуру всю доказательную базу, документированную в соответствии с действующим законодательством. Надеемся, прокуратура примет законное решение и изолирует особо опасного преступника от общества. По нашему мнению, такие граждане, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, должны находиться за решеткой, без права возможности внесения залога. Иначе завтра нас могут ждать новые дерзкие убийства ", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

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