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Поцелуй Зеленского с Коломойским: нардеп Гончаренко устроил перфоманс возле Мариинского дворца

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко устроил акцию возле Мариинского дворца в Киеве: разместил на воротах баннер с изображением победителя президентских выборов Владимира Зеленского, который целуется с бизнесменом Игорем Коломойским

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

«Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельной любви! Открыл возле Мариинского дворца картину поцелуя Зеленского и Коломойского. Президентом избран Зеленского, но кто реально Президент? Вот вопрос. Я так понимаю, что Мариинский дворец будет переименован в Коломойский. И заживем", - написал Гончаренко.

Главред "Радио НВ" Валерий Калныш обратил внимание, что сюжет для баннера заимствован из Берлинской стены, обломок которой Гончаренко когда-то разрисовал у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла ФРГ по выборам в Донбассе до вывода оттуда российских оккупационных войск.

"Алексей Гончаренко с БПП устроил перфоманс на воротах Мариинского дворца. В свое время испортив кусок Берлинской стены, он теперь позаимствовал классический рисунок и надпись оттуда же - граффити с Хонеккером и Брежневым", - написал Калныш.

Оригинальное граффити Дмитрия Врубеля на Берлинской стене изображало поцелуй главы СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера и выглядело следующим образом:
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