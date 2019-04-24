Певица MARUV обматерила авиакомпанию МАУ в Instagram
24 апреля, 2019, 15:30
Певица летела бизнес-классом из Киева в Дубай авиалиниями МАУ.
Певица Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, обматерила авиакомпанию МАУ, потому что ее уже второй раз обокрали в аэропорту "Борисполь"
Об этом она сказала на видео в Instagram.
По словам певицы, это уже второй раз распотрошили ее чемодан во время перелета.
"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня вдруг раскрывают чемодан и воруют оттуда вещи. Более того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела", - возмущена Maruv.
Певица летела бизнес-классом из Киева в Дубай авиалиниями МАУ.
Артистка считает, что сотрудники МАУ вскрыли ее багаж и украли вещи. По ее словам, застежки на чемоданах оказались сломанными, и пропали личные вещи из багажа.
Она также опубликовала фото чемоданов со сломанными застежками.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом