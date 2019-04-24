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Певица MARUV обматерила авиакомпанию МАУ в Instagram

Певица Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, обматерила авиакомпанию МАУ, потому что ее уже второй раз обокрали в аэропорту "Борисполь"

Об этом она сказала на видео в Instagram.

По словам певицы, это уже второй раз распотрошили ее чемодан во время перелета.

"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня вдруг раскрывают чемодан и воруют оттуда вещи. Более того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела", - возмущена Maruv.

Певица летела бизнес-классом из Киева в Дубай авиалиниями МАУ.

Артистка считает, что сотрудники МАУ вскрыли ее багаж и украли вещи. По ее словам, застежки на чемоданах оказались сломанными, и пропали личные вещи из багажа.

Она также опубликовала фото чемоданов со сломанными застежками.

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