Перед японцами, которых принудительно стерилизовали, извинятся и заплатят компенсацию

24 апреля, 2019, 15:49

Десятки тысяч жертв принудительной стерилизации (1948 -1996 г.) в Японии теперь имеют право на компенсацию

Об этом сообщает BBC.

Согласно закону о евгенике, который действовал с 1948 по 1996 год, людей, которых считали "ниже", заставляли проходить операции, чтобы не дать им иметь детей.

У многих из жертв были физические или когнитивные нарушения, психические заболевания или поведенческие проблемы.

Премьер-министр страны принес извинения за "большие страдания", которые они испытали.

Согласно новому закону, жертвы, которые выжили, получат по 3,2 миллиона иен ($28 600 и $22 100). Многие из них были детьми или подростками, когда их прооперировали.

Теперь у них есть пять лет, чтобы подать заявку на компенсацию, которая должна быть одобрена советом экспертов.