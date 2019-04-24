Перед японцами, которых принудительно стерилизовали, извинятся и заплатят компенсацию
24 апреля, 2019, 15:49
Десятки тысяч жертв принудительной стерилизации (1948 -1996 г.) в Японии теперь имеют право на компенсацию
Об этом сообщает BBC.
Согласно закону о евгенике, который действовал с 1948 по 1996 год, людей, которых считали "ниже", заставляли проходить операции, чтобы не дать им иметь детей.
У многих из жертв были физические или когнитивные нарушения, психические заболевания или поведенческие проблемы.
Премьер-министр страны принес извинения за "большие страдания", которые они испытали.
Согласно новому закону, жертвы, которые выжили, получат по 3,2 миллиона иен ($28 600 и $22 100). Многие из них были детьми или подростками, когда их прооперировали.
Теперь у них есть пять лет, чтобы подать заявку на компенсацию, которая должна быть одобрена советом экспертов.
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