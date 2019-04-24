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Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter .

Варфоломей благословил продолжение реформ в Украине и отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, говорится в сообщении.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Мать-церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжения реформ, подтвердила, что будет поддерживать благосостояние и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.

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