Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter .
Варфоломей благословил продолжение реформ в Украине и отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, говорится в сообщении.
"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Мать-церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжения реформ, подтвердила, что будет поддерживать благосостояние и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.
HAEcumenical Patriarch Bartholomew greeted V.Zelensky on election as President of Ukraine. Mother Church noted progress in Ukraine, blessed continuation of reforms, confirmed it would support well-being and spiritual prosperity of UA people pic.twitter.com/qXBUz2HGQk- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 24 апреля 2019 г.
- Напомним, накануне второго тура выборов президента Украины предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине не существует никаких рисков для отзыва томоса об автокефалии ПЦУ. Епифаний отметил, что к потере томоса не может привести даже изменение государственного курса Украины.
- Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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