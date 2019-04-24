ПАСЕ может "случайно не заметить" указ о российских паспортах для жителей ОРДЛО, - Кулеба
Об этом Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
Он отметил, что сообщил послам государств-членов Совета Европы, Генеральному секретарю СЕ и Председателю ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО.
Кулеба отметил, что речь идет об "осетинском сценарии" для Донбасса.
По его словам, ситуация в СЕ сейчас непростая: здесь прилагают все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ.
"Поэтому решение Путина могут "случайно" и не заметить", - добавил он.
1/2 только что на официальном заседании проинформировал послов государств-членов Совета Европы, Генерального секретаря СЕ и Председателя ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО. Подчеркнул, что речь идет об «осетинском сценарии» для Донбасса.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 апреля 2019
2/2 Ситуация в СЕ сейчас непростая. Здесь прилагают все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ. Поэтому решение Путина могут «случайно» и не заметить. Да, реалии мира суровы. Но приходится бороться в любой реальности.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 апреля 2019
- Напомним, 24 апреля президент России подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям "Л/ДНР".
- Петр Порошенко заявил, что указом об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса Кремль готовится к аннексии украинского Донбасса.
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Глава МИД Павел Климкин назвал решение РФ о выдаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вмешательством во внутренние дела Украины и призвал жителей Донбасса не получать российских паспортов.
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В команде Владимира Зеленского осудили выдачу паспортов РФ гражданам Украины в Донбассе и заявили, что будут защищать права украинских граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных Россией территориях.
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