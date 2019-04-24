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ПАСЕ может "случайно не заметить" указ о российских паспортах для жителей ОРДЛО, - Кулеба

Совет Европы прилагает все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ

Об этом Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он отметил, что сообщил послам государств-членов Совета Европы, Генеральному секретарю СЕ и Председателю ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО.

Кулеба отметил, что речь идет об "осетинском сценарии" для Донбасса.

По его словам, ситуация в СЕ сейчас непростая: здесь прилагают все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ.

"Поэтому решение Путина могут "случайно" и не заметить", - добавил он.

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